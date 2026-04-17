        Van'da sahte plaka basıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Van'da sahte plaka basıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Van'da Tuşba ilçesinde sahte plaka basıp sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Van'da sahte plaka basıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Van'da Tuşba ilçesinde sahte plaka basıp sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "resmi belgede sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu sahte plaka basımı yaparak sattıkları tespit edilen F.S, Y.T, B.H. ve S.Ç'nin ilçedeki ikametlerinde yapılan aramada sahte plaka baskı makinesi, plaka boyama makinesi, 6 plaka baskı kalıbı, 778 metal harf ve rakam kalıbı, basılmış 138 sahte plaka, 30 plakalık, 5 litre akrilik plaka boyası, 390 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
