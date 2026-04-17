        Van'da 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ele geçirildi

        Van'da 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ve silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi görevlilerince ilçede tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada 162 kilo 920 gram asetik anhidrit, 2 uzun namlulu silah, tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

