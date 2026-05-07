Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova Adliyesi önündeki cinayete ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Yalova Adliyesi önündeki cinayete ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Yalova Adliyesi önünde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 17:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Adliyesi önündeki cinayete ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Yalova Adliyesi önünde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, iki aile arasında Bursa'da 2024 yılında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, önceki davada tanık olarak yer alan Halis Turan'ın 26 Eylül 2025'te Yalova Adliyesi'nde ifade vereceğinin sanıklar tarafından öğrenildiği kaydedildi.

        Sanıklar Ömer A. ile Zübeyir A'nın, Turan'ın adliyeden silahsız çıkacağını değerlendirerek cinayeti planladıkları, diğer sanıklar Yusuf A. ile Mehmet Ş.A'nın ise keşif yapıp bilgi aktararak eyleme yardım ettiği iddianamede yer aldı.

        İddianamede, olay günü Ömer A. ve Zübeyir A'nın gece saatlerinde Bursa'dan Yalova'ya geldiği, Halis Turan'ın evinin çevresinde keşif yapıldığı ve adliye çevresinde uzun süre bekledikleri kaydedildi.

        Halis Turan'ın ifade vermek için girdiği adliyeden kısa süre sonra dışarı çıkmasının ardından saldırının gerçekleştiği belirtilen iddianamede, Ömer A'nın tabancayla ateş ederek Turan'ı öldürdüğü, olay sırasında adliyeye girmek isteyen E.K'nin de yaralandığı ifade edildi.

        İddianamede, Ömer A. hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız ateşli silah kullanımından 1 yıldan 3 yıla kadar, silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kamu malına zarar verme suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Diğer sanıklar Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında da "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

        "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçlaması yöneltilen Mehmet Ş.A'nın da 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Olay

        Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçen 26 Eylül'de Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis Turan (40), aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın (32) silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği
        Çınarcık'ta ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği
        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu
        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu
        Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye finalleri Yalova'da yapılacak
        Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye finalleri Yalova'da yapılacak
        'Haraç almak beni vurdurdu' demişti, yurt dışındaki ağabeyi 'İlgim yok' ded...
        'Haraç almak beni vurdurdu' demişti, yurt dışındaki ağabeyi 'İlgim yok' ded...
        Yalova'da kardeşini haraç için vurdurduğu ileri sürülen ağabeyden iddialara...
        Yalova'da kardeşini haraç için vurdurduğu ileri sürülen ağabeyden iddialara...
        Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı