        Yarım kalan eğitim hayalini 58 yaşında üniversite sıralarında gerçeğe dönüştürüyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta okuma azmiyle örnek olan 58 yaşındaki Sehergül Koç, yarım kalan eğitim hayatını üniversite sıralarında devam ettirerek "okumanın yaşı yok" dedirtiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        İki çocuk, üç torun sahibi Koç, ortaokulu tamamlamasının ardından ailevi nedenlerle lise eğitimine devam edemedi. 19 yaşında evlenen Koç, eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de çeşitli sebeplerle bu isteğini gerçekleştiremedi.

        Sonraki süreçte hiçbir şeye aldırış etmeden okuma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Koç, liseyi açıktan bitirdi. Daha sonra bir fabrikanın mutfak bölümünde işe giren Koç, bir yandan ekmek parasını kazanırken bir yandan da üniversite sınavına hazırlandı.

        İş yerinin yoğun temposuna rağmen kulaklıkla ders notlarını dinleyen Koç, 2022 yılında üniversite sınavında aldığı puanla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesine girmeye hak kazandı.

        İkamet ettiği Kocaeli'nin Darıca ilçesinden geldiği Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleşen ve bir yıl hazırlık eğitimi alan Koç, gelecek yıl lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

        Yaşına rağmen eğitimini devam ettirmesini yadırgayanlar olsa da öğrenmenin yaşının olmadığını düşünen Koç, eğitim aşkıyla örnek oluyor.

        - "Çocuklarım benimle gurur duydu"

        Sehergül Koç, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren okuma isteğinin olduğunu ancak ailesinin eğitim hayatını sürdürmesine izin vermediğini söyledi.

        Erken yaşta evlendiğini, yine de okumak istediğini ancak önüne engeller çıktığını belirten Koç, "Uzun bir aradan sonra kendi kendime, 'Artık kimseye sormayacağım' diyerek karar verdim. Halk eğitimi merkezine gidip kaydımı yaptırdım. Liseyi 2,5 yılda bitirdim." dedi.

        Koç, üniversite sınavına hazırlanırken kitap veya dershaneden faydalanmadığını, ders notları dinlediğini anlatarak, azimle çalışarak üniversiteyi kazandığını kaydetti.

        Tercih zamanı kalbinin sesini dinleyip Zonguldak BEUN İlahiyat Fakültesini yazdığını dile getiren Koç, başlangıçta tereddütleri olsa da evini bırakıp Zonguldak'a geldiğini, hiç pişman olmadığını ifade etti.

        Koç, üniversiteyi kazandığında farklı tepkilerle karşılaştığından bahsederek, şöyle devam etti:

        "Çok sevinenler oldu. 'Bu yaşta okuyup ne yapacaksın?' diyenler oldu. Çocuklarım benimle gurur duydu. Babam beni okutmadığı için üniversiteyi kazanınca bunu babamla paylaştım. Çok mutlu olmuştu ve ağlamıştı. Bana, 'Kızım benim sana yapamadığımı kendi kendine yaptın.' dedi. Bana şu an dua ediyor. İlkokula başlayan bir torunum var. Okulda arkadaşlarına, 'Anneannem üniversite okuyor.' dediği zaman 'Kocaman kadın üniversite mi okur?' diyorlarmış. Genel olarak güzel tepkiler aldım."

        Koç, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenler ve gençlerin kendisine yardımcı olduğunu, gençlerle aralarındaki yaş farkının hiç sorun olmadığını, birbirlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

        - "Kız çocukları okutulmalı"

        Eğitimini sürdürmek isteyen ancak buna cesaret edemeyenlere tavsiyede bulunan Koç, "Bana 30 yaşını geçen kişiler, 'Okumak için geç.' diyor. 58 yaşındayım ve bu yaşta hala okuma hevesim var. 30 yaş geç bir yaş değil. Hani 'En çabuk zaman yarın.' derler ya geçirmeyeceksiniz o zamanı. Vazgeçmeyin diyorum. Okumak çok güzel bir şey, gerçekten istiyorlarsa hiç zaman kaybetmeden başlasınlar." diye konuştu.

        Koç, eğitimle insanın daha özgür ve kendine güvenen kişi haline geldiğini anlatarak, "Eşimden ayrıldım, çalışmıyorum. Okumuş olsaydım en azından bir mesleğim olurdu. Mesleğinizi elinize alınca bu gurur verici bir şey. Kız çocukları okutulmalı çünkü yarın öbür gün ne olacakları belli değil. Kollarında bir bilezik, meslekleri olur. En önemlisi de onların da okumaya hakları var. İstekleri varsa engel olunmamalı." ifadelerini kullandı.

        Kendisinin yeniden öğrenci olma hayaliyle mücadeleden hiç vazgeçmediğini dile getiren Koç, isteyen herkesin hayalleri için çabalaması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

        Benzer Haberler

        Nörolojik hastalıklarda botoks dönemi, sadece estetik değil şifa kaynağı ol...
        Nörolojik hastalıklarda botoks dönemi, sadece estetik değil şifa kaynağı ol...
        Kendileri kirletti, kendileri temizledi
        Kendileri kirletti, kendileri temizledi
        Macaristan'dan gelen turist kafilesi, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        Macaristan'dan gelen turist kafilesi, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        Zonguldak'ta 14 yıl önce köprü faciasında hayatını kaybeden 15 kişi anıldı
        Zonguldak'ta 14 yıl önce köprü faciasında hayatını kaybeden 15 kişi anıldı
        BEUN İş Birliğiyle Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik "Sanata Teşvik ve Sa...
        BEUN İş Birliğiyle Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik "Sanata Teşvik ve Sa...
        BEUN Fen Fakültesinden Büyük Başarı: Üç Program FEDEK Akreditasyonu ile Kal...
        BEUN Fen Fakültesinden Büyük Başarı: Üç Program FEDEK Akreditasyonu ile Kal...