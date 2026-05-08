Zonguldak'ta kitap fuarı başladı

Zonguldak Belediyesince düzenlenen, 85 yazar ve 50 yayınevinin katıldığı kitap fuarı törenle açıldı.



Sahil kordonunda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kitap fuarında bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



Bu gibi etkinlikleri sürdürebilmenin önemine dikkati çeken Erdem, okuyanı ve okutanı el üstünde tutmaları gerektiğini belirtti.



Erdem, çağın en önemli konusunun bilgi olduğunu aktararak, yerel yönetimlerin bu gibi etkinliklere daha çok önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Fuara katılan yazarlarla sohbet etme imkanı bulan kitapseverler, düzenlenen söyleşilere katıldı.



Fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

