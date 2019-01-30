Eskişehir'de, kamu sanayi üniversite iş birliğinde, 40 melek yatırımcının desteğiyle kurulan ALBİLA'da, küresel ilaç ve kozmetik sektörü için önemli bir hammadde kaynağı olan akrep zehri üretilecek. Akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı özellikle askerlerin kullanımına uygun, soğuk zincir gerektirmeyen yerli antiserum üretimi yapılacak. Antiserumun ilk şişesinin önümüzdeki birkaç ay içinde satışa hazır olabileceği belirtildi.

Financial Times

GRAMI 13.000 İLA 19.000 EURO ARASINDA

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan 'yerli antiserum' projesi, Financial Times gazetesinde de geniş bir yer buldu. Haberde, panzehir projesinin, girişimlerin melek yatırımların büyümesinden nasıl faydalandığını vurgulayan bir örnek olduğu vurgulandı.

Akrepten zehrin elektriksel sağım yöntemiyle alındığını açıklayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve ALBİLA şirketinin danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, elde edilen üç veya dört damlanın berrak bir sıvı haline getirilerek, küçük bir kapsül içinde tutulduğunu belirtti.

Bu sıvının çok değerli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çalışkan, "Androctonus crassicauda (kara akrep) türündeki akreplerin toz zehiri gram başına 13.000 ila 19.000 euro arasındadır. Dünyadaki en pahalı malzemelerden biridir" açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Figen Çalışkan

40 MELEK YATIRIMCI TARAFINDAN 20 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA KURULDU

Uzun yıllar akrepleri ve onların ölümcül zehirlerini inceleyen Çalışkan, iki yıl önce, Orta Doğu ve Afrika'da satılması amaçlanan, hayatı tehdit edici sokmalara karşı tedavi edici olan panzehirin üretilmesi hususunda bir grup melek yatırımcı tarafından desteklendi.

40 melek yatırımcının desteğiyle 20 milyon liralık yatırımla kurulan ALBİLA'nın, bir yıl içinde kâr elde edeceği düşünülüyor. Yatırımcılar dört ila yedi yıl içinde başarılı bir çıkış yapmayı umuyor.

Projeye destek veren yatırım yönetimi firması Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkanı Akin Kozanoğlu, “Çok cesaret verici rakamlara sahibiz” diye konuştu. Kozanoğlu, tecrübesini firma ile paylaşmak için ALBİLA'da yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Avrupa'da melek yatırım (2017)

2013 YILINDA 14.7 MİLYON EURO OLAN MELEK YATIRIM 2017'DE 52.3 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Haberde şu ifadelere yer verildi; "Türkiye’de melek yatırım ortamı, son yıllarda devlet teşvikleri sayesinde hızla genişledi. Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü'ne göre, 2013 yılında ülke melek yatırım ile 14.7 milyon euro kazandı. 2017'de ise Avrupa'nın beşinci en yüksek seviyesi olan 52.3 milyon euro'ya ulaştı.

Türkiye'deki melek yatırımı savunan New York Bard Koleji'nden profesör Elmira Bayrasli, Türkiye'deki girişimcilik manzarasına hâkim olan “e-ticaret klonları” ndan ziyade, bilim girişimlerindeki büyümeyle teşvik edildiğini söyledi.

Bayrasli, sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi Türk üniversitelerine baktığınızda, bu okulların gerçekten birinci sınıf zihinleri ve araştırma kurumları var. Parlak bilim insanlarına harika fikirlerle yardımcı oluyorlar."

AKREP TOPLAYAN İKİ KARDEŞTEN İLHAM ALINDI

ALBİLA, Şanlıurfa'da gece karanlığında ultra mor ışık kullanarak akrep toplayan iki erkek kardeşten ilham aldı.

İş Kadını Emine Sabancı Kamışlı, geçimlerini akrep toplayarak sağlayan kardeşleri televizyonda gördü ve akreplerin toplanması için yardım istedi. ALBİLA kuruldu ve iki kardeşe de şirkette bir hisse verildi.

AKREP ZEHRİNİ ELLERİYLE ÇIKARTIYORLAR

Dr. Çalışkan'ın ekibi, akrep zehrini 2.000 akrepten elle çıkartıp, ev yapımı elektrot kalemleri kullanarak tek tek sağdı. Zehir, yakınlardaki bir binicilik okuluna gönderiliyor. Atlara belli dönemlerde zehir enjekte ediliyor ve bağışıklık sistemleri anti zehir üretmeye başlıyor. Daha sonra atlardan plazma alınıyor ve sertifikalandırılabilir bir tıbbi ürüne dönüştüren bilim insanları tarafından test edilen ve rafine edilen ALBİLA laboratuvarlarına gönderiliyor. Antizehirin ilk şişesi ise önümüzdeki birkaç ay içinde satışa hazır olabilir. Şirket, ürünlerinin yüzde 75'ini yurt dışına ihraç etmeyi planlıyor.

SLOGANIMIZ: AKADEMİDEN EKONOMİYE

Kozanoğlu, “20 ya da 30 yıl önce, üniversite öğrencileri şunu sorardı: 'Mezun olduğumda hangi şirkette çalışacağım?' şimdi ise büyük bir kitle şunu soruyor: 'Ne tür bir iş yapmalıyım?' Bu, yaratıcılığa, istihdama ve ekonomiye başka bir değer kazandıracak. Bu çok önemli bir değişiklik" açıklamasında bulundu.

Dr. Çalışkan ise, akrep evi ekibiyle özel sektörde çalışmanın onun için bir "hayal" olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Araştırmacılar olarak birçok ilginç şey buluyoruz. Ancak eğer endüstri ilgilenmiyorsa, sonuçlarımızın hiçbir anlamı yoktur. Sloganımız: akademiden ekonomiye."