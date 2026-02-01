Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Yerlikaya: Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığı ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen A.N. isimli sürücü, Otoyol Jandarması ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 19:04 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya: Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne ilişkin de bilgi vererek, drift atan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı. Aynı ihlalin geriye dönük beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise sürücü belgesinin iptal edileceği belirtildi.

        Ayrıca, yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 kilometre ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerinin 90 gün süreyle geri alınacağı ifade edildi. Açıklamada, hız sınırı 140 kilometre olan otoyolda söz konusu aracın 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığı vurgulandı.

        Bakan Yerlikaya, ortalama hızda yüzde 5’lik bir düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme