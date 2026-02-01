Yerlikaya: Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne ilişkin de bilgi vererek, drift atan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı. Aynı ihlalin geriye dönük beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise sürücü belgesinin iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca, yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 kilometre ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerinin 90 gün süreyle geri alınacağı ifade edildi. Açıklamada, hız sınırı 140 kilometre olan otoyolda söz konusu aracın 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığı vurgulandı.

Bakan Yerlikaya, ortalama hızda yüzde 5’lik bir düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.