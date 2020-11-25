Yeryüzü Doktorları, Yemen'deki en büyük sorunun açlık krizi olduğunu açıkladı

Yemen'de yürüttükleri faaliyetlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan YYD Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini ve söz konusu ekiplerin bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar neticesinde binlerce hastayı muayene ve tedavi ettiğini ayrıca gerekli durumlarda hastalara ilaç desteği sağladığını aktardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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