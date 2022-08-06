Ölümden de Acı, Funda, Duvaklı Göl, Ömrüm Böyle Geçti, Sokak Kızı ,Çalıkuşu, Zehirli Çiçek, Merhamet, Yüzbaşının Kızı, Yavrum, İlk Aşk, Gelinlik Kızlar, Öksüzler ve Kara Sevda gibi pek çok filmde rol alan ünlü isim başarılı oyunculuğuyla alkış topladı.