Yeşilçam klasikleri Beyoğlu Sineması'nda
'Kapıcılar Kralı', 'Susuz Yaz', 'Korkuyorum Anne', 'Her Şey Çok Güzel Olacak' g2ibi Yeşilçam klasikleri 19-30 Kasım arasında Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.
Beyoğlu Sineması, her ay İBB Kültür tarafından özenle hazırlanan etkinlik programlarına ev sahipliği yapıyor.
19-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Zeki Ökten’in “Kapıcılar Kralı”, Ali Kemal Pasiner’in “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler”, Tarık Aktaş’ın “Nebula”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Metin Erksan’ın “Susuz Yaz”, Reha Erdem’in “Korkuyorum Anne” ve Ömer Vargı’nın “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmleri seyirciyle buluşacak. Çocuk Matinesi’nde ise “Küçük Deniz Kızı Ponyo”nun gösterimi gerçekleşecek. Program kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde ise sinemamızın değerli isimleri İstanbullularla buluşacak.
Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.
PROGRAM
19 Kasım Salı
16.00 Film Gösterimi: “Kapıcılar Kralı” (İstanbul Hikâyeleri)
Yönetmen: Zeki Ökten
19.00 Film Gösterimi: “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler” (Salı Belgeselleri)
Yönetmen: Ali Kemal Pasiner
20 Kasım Çarşamba
19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Nebula” (YakınDönem Bağımsızlar)
Yönetmen: Tarık Aktaş
Tarık Aktaş ve Güneş Şekeroğlu ile söyleşi
22 Kasım Cuma
19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Ceviz Ağacı” (Uzak Olmayan Bir Geçmişten)
Yönetmen: Faysal Soysal
Faysal Soysal ile söyleşi, Moderatör: Çiğdem Vitrinel
23 Kasım Cumartesi
19.00 Kısa Film Gösterimi: “Metin Erksan Biyografisi”
Film Gösterimi ve Söyleşi: “Susuz Yaz” (Türk Sinemasının Unutulmaz Yönetmenleri)
Yönetmen: Metin Erksan
Hüseyin Karabey ve Serkan Acar ile söyleşi
24 Kasım Pazar
13.00 Çocuk Matinesi: “Küçük Deniz Kızı Ponyo”
29 Kasım Cuma
16.00 Film Gösterimi: “Korkuyorum Anne” (İstanbul Hikâyeleri)
Yönetmen: Reha Erdem
30 Kasım Cumartesi
16.00 Film Gösterimi: “Her Şey Çok Güzel Olacak” (İstanbul Hikâyeleri)
Yönetmen: Ömer Vargı
15.00 Söyleşi: “Sinemamızda 80 Sonrası Gerçekçiler” (Meraklısına Sinema Sohbetleri)
Barış Saydam ile söyleşi