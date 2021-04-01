Yeşim Erçetin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Demet Akalın ile Alişan'ın programına katılan Yeşim Erçetin, eski eşi Ozan Orhan hakkında şaşkına çeviren iddialarda bulundu. İşte detaylar...

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Yeşim Erçetin, sunuculuk yaptı yıllarda; HBB (Sporazzi),Kanal 6 (Top Secret),2000 yılında Best TV’de (Yeşim),MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlendi. 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü, çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. İkilinin “Lara Yağmur” adında bir kızı var.

2010 yılında Emre Matraş ile evlendi. Masal adında bir kız çocuğu oldu. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.