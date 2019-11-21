Yetiş Muslera!

Ligde Başakşehir'le yarın, Şampiyonlar Ligi'nde ise Club Brugge'la salı günü çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray’da sakatlıktan dönmesi en çok beklenen isim Fernando Muslera...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Uruguay Milli Takımı kadrosundan belindeki ağrılar nedeniyle çıkarılan ve İstanbul’a erken dönen Muslera’nın 2 gündür tedavisine devam ediliyor. Başakşehir maçına ağrısının geçmesi halinde ilk 11’de çıkacak olan deneyimli file bekçisinin, gerekirse ağrı kesici iğne yardımıyla bu kritik süreçte kaledeki yerini alabileceği öğrenildi.