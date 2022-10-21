Yiğit 17 yaşındaydı! Öğretmenle uyuşturucu partisi!

Antalya'da olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
5 ARKADAŞIYLA ÖĞRETMENİNİN EVİNE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Yiğit Kalpak (17), Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi.
BİRLİKTE UYUŞTURUCU ALDILAR
İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı.
ÖĞRENCİSİNİ UYANDIRAMADI 112'Yİ ARADI
Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVİN TEMİZLENMİŞ OLDUĞU BELİRLENDİ
İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
"HEPİMİZ UYUŞTURUCU KULLANDIK"
Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi. Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğürü anlattığı ortaya çıktı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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