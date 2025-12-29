Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan evlendi

Oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile hayatlarını birleştirdi.

Sade bir törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."

Fotoğraflar: Instagram