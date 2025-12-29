Habertürk
        Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan evlendi - Magazin haberleri

        Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan evlendi

        Oyuncu Yiğit Dikmen ile sevgilisi Elif Tezcan, kısa süreli bir planla geçtiğimiz salı günü evlilik başvurusu yapıp cuma günü sade bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 20:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:39
        Evlendiler
        Oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile hayatlarını birleştirdi.

        Sade bir törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."

        Fotoğraflar: Instagram

        #yiğit dikmen
        #Elif Tezcan
