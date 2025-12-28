Yılbaşı gelirken öldüren tehlikeye dikkat!

Yılbaşı yaklaşırken sahte içki denetimleri de hız kazandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; son 1 haftadır yapılan operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi.

171 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Sahte içki denetimleri, operasyonlar tüm hızıyla devam ederken uzmanlardan uyarılar geliyor. Her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle ilgili yapılan araştırmalar da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Toksikoloji Çalışma Grubu, Türkiye genelinde 17 merkezden alınan verilerle bir çalışma hazırladı. Alkol zehirlenmesinde her 3 kişiden birinde kalıcı hasar oluyor.

Sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuran her 100 kişiden 30'u hayatını kaybediyor.

Her 3 hastadan biri ise görme kaybı ya da nörolojik bozukluklar gibi kalıcı hasarlarla hayatlarına devam ediyor.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk de sahte içki uyarısında bulunuyor:

* Metil alkol, ölümcül bir zehir olup, 4-15 ml'si körlük, 15 ml ve üzeri dozda ölüm riski taşır.