Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yılbaşı gelirken öldüren tehlikeye dikkat!

        Yılbaşı gelirken öldüren tehlikeye dikkat!

        Yılbaşı yaklaşırken sahte içkiye dikkat… Esra Toptaş yazdı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı gelirken öldüren tehlikeye dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yılbaşı yaklaşırken sahte içki denetimleri de hız kazandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; son 1 haftadır yapılan operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi.

        171 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Sahte içki denetimleri, operasyonlar tüm hızıyla devam ederken uzmanlardan uyarılar geliyor. Her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle ilgili yapılan araştırmalar da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

        Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Toksikoloji Çalışma Grubu, Türkiye genelinde 17 merkezden alınan verilerle bir çalışma hazırladı. Alkol zehirlenmesinde her 3 kişiden birinde kalıcı hasar oluyor.

        Sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuran her 100 kişiden 30'u hayatını kaybediyor.

        Her 3 hastadan biri ise görme kaybı ya da nörolojik bozukluklar gibi kalıcı hasarlarla hayatlarına devam ediyor.

        REKLAM

        Prof. Dr. Mustafa Öztürk de sahte içki uyarısında bulunuyor:

        * Metil alkol, ölümcül bir zehir olup, 4-15 ml'si körlük, 15 ml ve üzeri dozda ölüm riski taşır.

        * Sahte içki, metil alkol, zehirlenmesi genellikle içildikten 6 ila 24 saat içinde belirtilerini gösterir.

        * Sahte içki zehirlenmesi, erken tedavi edilmezse çoklu organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilir.

        * Sahte içki/metil alkol kontrol altında alınmadığı sürece ölüm riskleri artarak devam eder.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

        Oyuncu Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Keskin'i, cenazede yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor