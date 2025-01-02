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        Haberler Gündem HT Trend Yılbaşı öncesi ve gecesinde İstanbul

        İstanbul’un yılbaşı öncesi ve yılbaşı için süslendiği görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu

        Şehirlerin şehri olarak nitelendirilen İstanbul'dan yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi manzaraları beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:18
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        Yılbaşı öncesi ve gecesinde İstanbul
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        Şehirlerin şehri olarak nitelendirilen İstanbul'dan yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi manzaraları ilgi odağı oldu.

        İstanbul'a gelen bir turist İstanbul'un yılbaşı öncesi ve yılbaşı için süslendiği görüntüleri karşılaştırınca ortaya gözalıcı bir manzara çıktı.

        Sosyal medyada ilgi çeken paylaşımda Ortaköy Camii, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, kentin öne çıkan AVM'leri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, St. Anuan Katolik Kilisesi adeta geçit töreni yaptı.

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        #istanbul yılbaşı
        #haberler
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