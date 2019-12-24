Genellikle yılın son günü yemeği olarak aklımıza gelen hindi eti optimal beslenmedeki yeri ile yıl boyu tüketilmeyi hak ediyor. Hindi eti besin değerinin yüksek olması, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması, çeşitli ürünlerle işlenebilmesi ve lezzeti ile dünyada birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ülkemizde ağırlıklı olarak yeni yıl döneminde gündeme gelen hindi eti B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin bir besin. Ayrıca, hindi eti tavuk eti gibi kalp damar hastalıklarının engellenmesinde de önemli bir yer tutuyor.

Birçok kişi yeni yıl sofralarını lezzetlendiren hindinin pişirilmesini “zor” bir seçenek olarak düşünebilir. Bu özel günde bütün bir hindiyi pişirmek için tereddütleriniz var ise ve de mutfakta geçirmek istediğiniz zamanı kısa tutmak istiyorsanız size çok pratik olarak hazırlayacağınız güzel bir “fırında hindi but” tarifimiz var.

Hem ekonomik, hem pratik hem de çok lezzetli olan “fırında hindi but” yemeğinin en önemli püf noktası uygulayacağınız marinasyon yöntemi. Bu terbiye yöntemi ile hem hindi etinizin lezzeti artacak hem de kurumadan yumuşacık pişmesini sağlayacaksınız. Yeni senede sevdiklerinizle lezzet dolu sofralarda hep bir arada olmanız dileği ile afiyet olsun.

FIRINDA HİNDİ BUT TARİFİ

Malzemeler

2 adet kemikli but

2 adet pancar

3 adet patates

3 adet havuç

3 adet kırmızı soğan

3 adet kuru soğan

2 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

2 adet limon suyu

Biberiye

Kırmızı toz biber, karabiber, tuz

Yapılışı

Hindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.

Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.