"Hayatınızda bir aşk var mı?" sorusuna Samyeli, "Müzik aşkım var. Aylardır birkaç parça üzerinde çalışıyoruz. Şarkı seçme ve hazırlama süreçleri çok zor geçiyor. Bu yüzden Sinan'la birkaç aydır çalışıyoruz. Şimdi çok iyi noktalara gelmiş bulunuyoruz. Bu tip dedikodular hep oluyor ve yaptığınız işi gölgeliyor ama artık alıştım diyebilirim." yanıtını verdi.

Cesur sahne kıyafetiyle dikkat çeken Samyeli 2022'de kadın sanatçıların çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili, "Ben aynaya bakıyorum ve o kostümün içinde kendimi beğeniyorsam giyiyorum. Benim için sadece yakışması önemli. Herkesin kendine göre sınırları var. Ben zaten ezelden beri dekolte giyiniyorum." dedi.