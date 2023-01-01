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Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

Müzik dünyasının birçok ismi yeni yılı sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşan şarkıcılar, yeni yıl dileklerinde de bulundu

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  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    GÜLŞEN - İZMİR

    İzmir’de vatandaşlar 2023’e şarkıcı Gülşen'in sahne aldığı konserle girdi. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10’dan geriye sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Saatler tam 00.00 gösterdiğinde havai fişek gösterisi ile coşku tavan yaptı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Gülşen, ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir’de düzenlerken, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    TARKAN - KIBRIS

    Megastar Tarkan yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Tarkan, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Geceden fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Şahane bir geceydi" dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    HADİSE - KIBRIS

    Hadise, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover’larla eğlenceli bir gece yaşattı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    SİBEL CAN - İSTANBUL

    Sibel Can, yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne aldı. Can, yılbaşı mesajında "2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Her istediğinizin gönlünüzce gerçekleşeceği, bol müzikli, bolluk ve bereketli bir yıl olsun" dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    DEFNE SAMYELİ - KIBRIS

    Defne Samyeli 31 Aralık yılbaşı gecesi Girne'de sahne aldı. Yarı transparan sahne kıyafetiyle göz dolduran Samyeli, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

     "Hayatınızda bir aşk var mı?" sorusuna Samyeli, "Müzik aşkım var. Aylardır birkaç parça üzerinde çalışıyoruz. Şarkı seçme ve hazırlama süreçleri çok zor geçiyor. Bu yüzden Sinan'la birkaç aydır çalışıyoruz. Şimdi çok iyi noktalara gelmiş bulunuyoruz. Bu tip dedikodular hep oluyor ve yaptığınız işi gölgeliyor ama artık alıştım diyebilirim." yanıtını verdi.

    Cesur sahne kıyafetiyle dikkat çeken Samyeli 2022'de kadın sanatçıların çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili, "Ben aynaya bakıyorum ve o kostümün içinde  kendimi beğeniyorsam giyiyorum. Benim için sadece yakışması önemli. Herkesin kendine göre sınırları var. Ben zaten ezelden beri dekolte giyiniyorum." dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    AJDA PEKKAN - KIBRIS

    Süperstar Ajda Pekkan ise Kıbrıs'ta yeni yıla girdi.  Bir otelde sahne alan Pekkan'ın ilginç kıyafeti dikkat çekti.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Ajda Pekkan'a sahnede dansçıları da eşlik etti.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    ZİYNET SALİ - KIBRIS

    Ziynet Sali yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sali'yi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy, Nihat Kahveci gibi ünlü isimler vardı.

     
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, "Kendimi tecrübeli hissediyorum. Dünkü halimle bugünkü bile aynı değil ama cebim duygusal anlamda çok doldu. Maneviyat depom çok dolu." dedi. 2022 yılı ve yeni yılla alakalı konuşan Sali, "Hayatı akışına bırakmayı öğrendim. Çünkü hayat bildiği gibi geliyor. Herkese en başta sağlık diliyorum. Ondan sonrası akıp gidiyor." diye konuştu.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    ZUHAL OLCAY - ANKARA

    Zuhal Olcay ise yeni yıla Ankara'da girdi.  Olcay, şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    BURAY - İZMİR

    Buray yeni yıla İzmir Arena konserinde 'merhaba' dedi. Şarkıcı, yeni yılı hayranları ile birlikte çektiği selfie ile renklendirdi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Buray, "Umarım bu selfiede olduğu gibi 365 gün boyunca güleceğiniz bir sene olur 2023. Yılın ilk selfiesine beraber imza attık. Şimdi yılın en eğlenceli anlarını da yine beraber yaşayacağız." dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    TAN TAŞÇI - İSTANBUL

    Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi İstanbul Kongre Merkezi Balo Salonu’nda sahnedeydi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Şarkılarını söylerken arada seyircilerle sohbet eden Tan Taşçı, sol elindeki yüzüğü dikkat çekince “Yüzüğüm fake, totem olsun diye taktım. Bakarsınız tutar da 2023’te evlenirim. Uzun zamandır sahneye çıkmıyordum, sağlığıma kavuşup tekrar sahnede olmak ve yeni yıla sizlerle girmek çok güzel oldu. Konserlerde görüşeceğiz.”  dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    CENK EREN - SAPANCA

    Cenk Eren, yılbaşı akşamı Sapanca'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen Eren, “Yeni yıl  bize, hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirir inşallah” dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    BETÜL DEMİR - ULUDAĞ

    Betül Demir yeni yıla Uludağ'da 'merhaba' dedi. Demir, "Normalde yeni yıla rengarenk kıyafetlerle girmeyi tercih ederim ancak bu yıl birçok açıdan üzücü bir yıl oldu. Birçok madencimizi kaybettik. Birçok mehmetçiğimizi vatan müdafaasında şehit verdik. Bugün her ne kadar yeni yılı coşku ile karşılayacak olsakta, 2022'nin kalplerimizde bıraktığı derin izler kolay silinmeyecek." ifadelerini kullandı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    SONER ARICA - GÖCEK

    Sahneye modernize edilmiş bir smokinle çıkan Soner Arıca, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla eğlenceli bir yılbaşı gecesi yaşattı. Soner Arıca yeni yılı; “İçinizde umudunuz hep var olsun, iyilik dolu bir yıl olsun” sözleriyle karşıladı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    HANDE YENER - KIBRIS

    Sır gibi sakladığı yeni albümü için start veren ünlü popçu Hande Yener, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıktı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Sahneden 2023 yılında 15 şarkılık bir albüm yapacağını hayranlarıyla paylaşan Yener, “10 yılda bir Türk müzik tarihinde devrim yapmayı alışkanlık edinmiş bir asi bir ruhum var. Şimdilik bu albüm için sadece müzik piyasası için devrim niteliğinde diyebilirim” açıklamasını yaptı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    SİBEL ALAŞ - İSTANBUL

     Sibel Alaş, yılbaşı gecesi Beylikdüzü’ndeki bir otelde sahne aldı. Sahneye gümüş rengi mini bir elbise ile çıkan Alaş, gece boyunca seslendirdiği sevilen şarkıları ve 90’ların hit şarkılarıyla İstanbullulara coşkulu saatler yaşattı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    EROL EVGİN - KIBRIS

    Erol Evgin, yeni yılı Lefkoşa’da karşıladı. Sahneye siyah pantolon ve beyaz gömleğin kırmızı ceketle kombinlendiği bir smokinle çıkan Evgin, Kıbrıslılara muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Yeni yıla “Sevdan Olmasa” isimli şarkısında bırakılan yüzlerce balon eşliğinde giren sanatçı, geri sayımın ardından hayranlarına kokina adı da verilen şans çiçeği armağan etti.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    HANDE ÜNSAL - ULUDAĞ

    Hande Ünsal 31 Aralık yılbaşı gecesi Uludağ'da sahne aldı. Siyah saten elbisesiyle konsere başlayan Ünsal, "Ben kendi adıma 2023'ten aşk diliyorum. 2023'te aşkı arayan herkes aradığını bulsun. Herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sene olsun" dedi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    MERVE ÖZBEY - İSTANBUL

    Merve Özbey yılbaşı gecesi Bahçelievler'deki bir otelde sahne aldı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Özbey misafirlerinin yeni yılını, "Sevdiklerinizle beraber herşeyden önce sağlıklı sonra mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl olsun." sözleriyle kutladı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    BENGÜ - SARIKAMIŞ

    Bengü yılbaşı gecesi Sarıkamış'ta sahne aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Bengü'nün kostümü için özel olarak hazırlanan taşların üretimi 20 gün sürdü.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Yeni yıl için geri sayımın ardından sahneden inen Bengü, 2023'ü kendisini izlemeye gelen eşi Selim Selimoğlu'yla kutladı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    SILA - KIBRIS

    Sıla yeni yıla Kıbrıs'ta sahnede girdi. Sıla, klasikleşen parçalarının yanısıra 'Şarkıcı' adlı yeni albümündeki 'Kalksın Uyuyanlar', 'Velhasıl' gibi yeni hit'lerini seslendirdi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Sahneden yeni yılı kutlayan sanatçı, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Hepimize sağlık dolu, huzur dolu, bereket dolu bir yıl diliyorum" sözleriyle iyi dileklerini belirtti.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    GÜLBEN ERGEN - KIBRIS

    Şarkıcı Gülben Ergen de Kıbrıs'ta sahne alan bir diğer isimdi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    SİMGE - FLORYA

    Son dönemed şarkıları kadar iddialı sahne kıyafetleriyle de konuşulan Simge, İstanbul'da sahnedeydi.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    Florya'da sahne alan şarkıcı derin yırtmaçlı kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıktı.
  • Yılbaşında kim nerede sahne aldı?

    İREM DERİCİ - GÜRCİSTAN

    Popçu İrem Derici, Gürcistan'ın başkenti Batum'da sahneye çıktı. Derici, kıyaferiyle yine iddiasını ortaya koydu.

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