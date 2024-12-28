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        Haberler Bilgi Yaşam Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerinin kullanımına dair detayı duyurdu.Peki 1 Ocak 2025 yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi,metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:51
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        Toplu taşıma kullananlar yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi merak ediyor.28 Aralık tarihli Resmi gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Marmaray,Başkentray,İZBAN,Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistemi,Metrobüs, Metro’nun ücretsiz olup olmayacağı belli oldu.İşte detaylar…

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        YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.

        Bakan Uraloğlu açıklamalarında;

        "28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.

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        RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

        Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

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