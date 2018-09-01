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TİLBE KENDİNDEN GEÇTİ

İlginç danslarıyla da ünlü olan Tilbe konserde yaptığı danslarını dozunu arttırdı. Tül parlak siyah bir tüllü bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Tilbe, bir ara hızını alamayarak elbisesinin tüllerini kaldırarak dans etti. İç çamaşırı gözüken Tilbe bir süre ilginç dansına devam etti.