Balık, toplumumuz tarafından gerektiği kadar sık tüketilmiyor ancak uzmanlar balığın en kaliteli hayvansal grup protein kaynaklarından birisi olduğunu söylüyor.

"Akdeniz tipi beslenmenin incisi, sağlıklı yağ asitleri deposu, kalp dostu bu besine, balık mevsimi de gelmişken haftada en az iki kez sofralarınızda mutlaka yer verin" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ekinci, sık sık tüketilmesi gereken balığın bebeklere bile 12'nci aydan itibaren verilebileceğini vurguladı.

BALIK BİZİ NELERDEN KORUYOR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ekinci, vücudun fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirmesi için gereken omega yağ asitleri yönünden zengin olan balık çeşitlerinin aynı zamanda iyi birer protein kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı balık türlerinin içerdiği vitaminler ve mineraller değişiklik göstermekle birlikte genellikle omega 3, fosfor, A ve D vitaminleri, magnezyum, selenyum, çinko ve iyot içerirler. Yeterli balık tüketimi kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur, kalp damar sağlığı dostudur, beyin ve sinir hücrelerin gelişimine katkıda bulunur, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini desteklediği için hastalıklara karşı koruyucu niteliktedir. Balık, iyottan zengin bir besin kaynağı olup zekâ gelişiminde önemli rol oynar. Balık yiyen çocukların zekâ gelişimi olumlu yönde etkilenir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme ve motor fonksiyonlarının daha güçlü olduğu saptanmıştır."

KALP YETMEZLİĞİ, İNME VE ALZHEIMER'A KARŞI KORUYUCU

Balığın tam bir kalp dostu olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ekinci, "Balığın içerisindeki omega 3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kandaki trigliserid yani serbest yağların düşürülmesini sağlar. Tansiyonu düşürerek kalp yetmezliğinden ve inme riskinden korur, kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığını artırır. Yapılan çalışmalar, haftada 1-2 kez düzenli balık tüketenlerde, tüketmeyenlere göre Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 60 oranında daha az olduğunu gösteriyor. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve D vitamininin iyi bir kaynağı olması nedeniyle, osteoporoz (kemik erimesi) veya eklem ağrılarında balık etini düzenli tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca balık kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, iyot ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olduğu için diyabet hastalarına da sıklıkla tavsiye edilir. Bilimsel araştırmalara göre düzenli olarak beyaz etli ve yağlı balık tüketmenin tip 2 diyabete yakalanma riskini azalttığı belirtiliyor.

Omega 3 yağ asitleri esansiyeldir bu sebeple vücut tarafından üretilmez ve mutlaka besin yoluyla dışardan alınmalıdır. Omega 3 yönünden zengin balık türleri arasında somon, uskumru, sardalye, hamsi, alabalık ve ton balığını sayabiliriz. Ayrıca, morina balığı, levrek, istiridye, yengeç, karides gibi balıklar ve deniz canlıları iyi birer omega 3 kaynağıdır. Balık sevmeyen ve tüketemeyen kişiler için diğer omega 3 kaynakları olan ceviz, semizotu, keten tohumu gibi bitkisel kaynakları veya dışardan omega 3 besin takviyesi kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu.