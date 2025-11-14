YKS 2026 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
ÖSMY 2026 sınav takvimi açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tarihi belli oldu. Böylece üniversite sınavına hazırlanan adaylar tarafından araştırılan ''YKS 2026 ne zaman?'' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Üç oturumdan oluşan üniversite sınavı, gelecek yıl Haziran ayında uygulanacak. Peki, TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman yapılacak, başvurular hangi ay alınacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile (TYT, AYT, YDT) 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri...
ÖSYM 2026 sınav takvimi yayımlandı. Böylece ‘’YKS 2026 ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda düzenleniyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci olarak Alan Yeterlilik Testi (AYT), son olarak ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştiriliyor. Gelecek yıl üniversite sınavına girmek isteyen adayların önce takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri...
YKS 2026 NE ZAMAN?
2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı.
Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
2026 YKS TYT, AYT, YDT OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026
YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSMY sınav takvimine göre (TYT-AYT-YDT) YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS 2026 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS 2026 başvuru ücreti henüz belli olmadı.
YKS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS başvuru kılavuzu ile belli olacak. Başvuru kılavuzu ise Haziran ayında yayımlanacak.
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.