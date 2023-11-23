YKS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS üniversite sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS üniversite sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

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2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...