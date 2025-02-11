Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS başvuruları ne zaman bitecek? (AYT, TYT, YDT) 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri

        YKS başvuruları ne zaman bitecek? (AYT, TYT, YDT) 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri

        Üniversite sınavına girecek olan adaylar YKS sınav ve başvuru tarihine odaklandı. Sınav başvuruları 6 Şubat'ta başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ÖSYM üzerinden YKS son başvuru tarihini sorguluyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte (AYT, TYT, YDT) 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS’ye katılacak adaylar için sınav başvuru tarihi belli oldu. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erecek. Üniversite sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece gündemde yer alan ''2025 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Peki, TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman? İşte 2025 YKS başvuru ekranı, ücreti ve üniversite sınavı oturumları bilgiler…

        2

        2025 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

        Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.''

        YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

        3

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.

        Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.

        4

        2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

        YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        2025 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı