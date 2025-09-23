YKS ek tercihler başladı mı? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları belli oldu mu?
2025 YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih kılavuzunu bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte ek tercih tarihleri, ek yerleştirme ücreti, 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli olacak. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2025 YKS 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...
2025 YKS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde şanslarını bir kez daha deneyecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kalan kontenjanları belli olacak. Ayrıca ek tercih tarihleri ve ek yerleştirme ücreti gibi detaylar da netlik kazanacak. Peki 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?
YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Buna göre, bı yıl YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-3 hafta içinde ek tercih kılavuzunun erişime açıldığı görülüyor.
Buna göre, bu yıl YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayının son haftasında ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar, YKS ek yerleştirme işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor.
YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.
Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilecek.
EN FAZLA 24 ÜNİVERSİTE YAZILABİLECEK
Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek.
Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
