Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH TARİHİ 2024 ÖSYM: YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, ÖSYM üniversite 2. ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

        YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?

        19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erdi. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih yerleştirme kılavuzu ile, YKS 2. tercihler için, boş kontenjan listesi, taban puanları ve ek tercih tarihleri belli olacak. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS ek tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte 2024 YKS 2. ek tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 20:15 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hayal ettiği üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih yerleştirme kılavuzu ile belirtilen tarihler arasında tercihlerini, boş kontenjan ve taban puanları çerçevesinde yapabilecek. Peki, "YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte 2024 YKS tercih tarihleri...

        2

        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

        YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

        Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

        3

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

        Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

        4

        YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        5

        Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?