YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?
19 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erdi. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih yerleştirme kılavuzu ile, YKS 2. tercihler için, boş kontenjan listesi, taban puanları ve ek tercih tarihleri belli olacak. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS ek tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte 2024 YKS 2. ek tercih tarihleri...
Üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hayal ettiği üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih yerleştirme kılavuzu ile belirtilen tarihler arasında tercihlerini, boş kontenjan ve taban puanları çerçevesinde yapabilecek. Peki, "YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor?" İşte 2024 YKS tercih tarihleri...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.