YKS ek tercihlerinde son tarih 2025: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri 25 Eylül Çarşamba günü başladı. YKS tercih sonuçlarına göre hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında tercihlerini yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) üç oturumda uygulanan üniversite sınavı maratonu, YKS ikinci tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erecek. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları hangi gün açıklanacak?" İşte 2025 YKS ek tercihlerin sona ereceği tarih...
YKS ek tercihlerinde son günlere girildi. YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 25 Eylül Çarşamba günü başladı. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından; boş kontenjan listesi ve taban puanları belli oldu. Henüz tercihlerini yapmayan adaylar, YKS ek tercihlerinde son tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, ikinci tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.