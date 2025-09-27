Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS EK TERCİHLERİNDE SON TARİHİ 2025 | YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, ikinci tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        YKS ek tercihlerinde son tarih 2025: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri 25 Eylül Çarşamba günü başladı. YKS tercih sonuçlarına göre hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında tercihlerini yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) üç oturumda uygulanan üniversite sınavı maratonu, YKS ikinci tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erecek. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları hangi gün açıklanacak?" İşte 2025 YKS ek tercihlerin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS ek tercihlerinde son günlere girildi. YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 25 Eylül Çarşamba günü başladı. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından; boş kontenjan listesi ve taban puanları belli oldu. Henüz tercihlerini yapmayan adaylar, YKS ek tercihlerinde son tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, ikinci tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.

        Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        3

        2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

        Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

        Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

        2025 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

        Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

        2025 YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir.

        Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

        6

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!