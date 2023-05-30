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YKS sınav giriş belgesi sorgulama: 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda geri sayım sürüyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS sınav giriş yerleri belgesinin yayınlanacağı tarihi beklemeye başladı. 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek YKS; AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. İşte ÖSYM ile 2023 YKS giriş belgesi sorgulama ekranı...

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  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    Üniversite sınavına sayılı günler kala, YKS sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. YKS sınav giriş yerleri belgesinin yayınlanmasının ardından, adayların sınava gireceği okul, salon-sıra numarası gibi bilgiler netlik kazanacak. Peki, "2023 YKS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

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  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    ÖSYM YKS TARİHLERİNİ AÇIKLADI

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

    Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

     
  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR

    Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

    Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
  • YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

    4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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