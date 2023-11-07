YKS 2024 sınav ve başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM takvimi yayınladı, 2024 YKS ne zaman?
YKS 2024 tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından 2024 sınav takviminin açıklanmasının ardından yüz binlerce üniversite adayının merak ettiği "YKS ne zaman?" ve "2024 YKS başvuruları ne zaman?" soruları cevabını buldu. İşte üniversite sınavı 2024 YKS sınav ve başvuru tarihi...
YKS 2024 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Yüz binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği sınav tarihi ÖSYM'nin sınav takvimin açıklanması sonrası heyecanla araştırılıyor. Peki 2024 TYT - AYT ve YDT yani YKS ne zaman? İşte 2024 YKS sınav ve başvurutarihi...
YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.