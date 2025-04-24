YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS NE ZAMAN?

24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 2025 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye 58 gün kaldı. AYT ve YDT ise bir gün sonrasında, yani 22 Haziran 2025’te yapılacak, bu da 59 gün anlamına geliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025