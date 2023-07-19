YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarının ardından sonuçların duyurulacağı tarih de açıklandı ve gözler artık YKS başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları listesine çevrildi. Yurt genelinde sınava katılım gösteren binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
20 Temmuz tarihi itibariyle YKS sonuçları açıklanacak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kala YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündem olmuş durumda. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...
YKS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK
Üniversiteye girmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden e-Devlet uzantısı ile T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bellil değil. Ancak sınavın 20 Temmuz itibari ile açıklanmasından sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.
ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.