Bu yıl üniversite sınav sisteminin değişmesiyle YKS sınavına ilk defa giren öğrenciler tercihlerini yaptı ve sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 7-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM tarafından tercihler alındı. Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS TERCŞH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz bir bigi paylaşmadı. Sonuçlar açıklandığında "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SONUÇ BELGESİNDEKİ EK PUANLI BAŞARI SIRASI NE ANLAMA GELİYOR?



Sonuç belgesindeki Ek Puanlı Başarı sırası, adayın kendisi ile aynı/yakın alandan mezun olup ek puanları ile Tablo-6’daki yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki başarı sırasını göstermektedir. Adaylar, program tercihlerini yaparken ek puanlı başarı sırasından daha çok genel başarı sırasını göz önünde bulundurmalıdır.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?



Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar

arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan

adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana,

bu puanları da eşitse TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanında ağırlığı en büyük olan testin ham puanı büyük olana (ağırlığı en büyük

iki test varsa (SAY/SÖZ/EA puan türlerinde AYT testleri) bunların ham puanlarının toplamı büyük olana) öncelik verilecektir.

Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde

OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik

verilecektir.

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