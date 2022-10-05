Sebla Özveren ayrıca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşinin durumu ile ilgili olarak, "Bazı Haber sitelerinde eşim Bülent Özveren’in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent’in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" paylaşımını yapmıştı.