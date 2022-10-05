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Yoğun bakımda olan usta sunucu Bülent Özveren için eşinden acil kan çağrısı

TRT'de uzun yıllar görev yapan Eurovision Yarışması'ndaki sunumu ile hatırlanan Bülent Özveren 13 Eylül'de rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'de yoğun bakımda yatan Bülent Özveren için eşi Sebla Özveren'den acil kan çağrısı geldi.

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  • Yoğun bakımda olan usta sunucu Bülent Özveren için eşinden acil kan çağrısı

    Bir süredir yoğun bakımda olan TRT'nin ünlü sunucularından Bülent Özveren kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Son olarak Bülent Özveren eşi Sebla Özveren'den eşi için acil kan çağrısı geldi. 

     
  • Yoğun bakımda olan usta sunucu Bülent Özveren için eşinden acil kan çağrısı

    Bülent Özveren eşi Sebla Özveren paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    Çok acil. Eşim Bülent Özveren için kan gerekiyor. 0 RH+. Çam Ve Sakura Hastanesi. Koroner yoğun bakım. İlginiz beni çok memnun edecek. Hayati önem taşıyor. 65 yaş altı ve yakında Covid-19 geçirmemiş olacak. Kan verenler lütfen bana mesaj atsın."

     
  • Yoğun bakımda olan usta sunucu Bülent Özveren için eşinden acil kan çağrısı

    Sebla Özveren ayrıca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşinin durumu ile ilgili olarak, "Bazı Haber sitelerinde eşim Bülent Özveren’in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent’in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" paylaşımını yapmıştı.

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