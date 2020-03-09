AA

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yoğun sis- Sisli yolda ilerleyen araçlar- Yolda yürüyen vatandaş- Mustafa Karataş ile röportaj

Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattıAĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.