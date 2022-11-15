"Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

GLADYATÖR KANI VE KARACİĞERİ!

Antik Roma'da tıp bilgisi günümüze göre daha azdı. Aslında tıp alanına birçok katkısı bulunan Romalılar, mikroskobik canlıların neden olduğu hastalıklar ve nörolojik rahatsızlıklar konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Bundan dolayı bu hastalıklar onlara göre fazlasıyla gizemliydi. Eğer birinin epilepsisi var ise, ya da çözemedikleri bir rahatsızlığa sahipse, ölmüş gladyatör kanı içtirilirdi. Onun dışında bazı hekimler reçete olarak ölen gladyatörün karaciğerini verirdi. Bunun sebebi ise erkek gladyatörlerin güçlü ve sağlıklı olmasıydı. Bu sebeple Romalı hekimler, tedavi olarak ölmüş gladyatör kanı içilmesini ya da karaciğerin yenilmesini uygulardı.