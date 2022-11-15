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"Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

Tıp alanında oldukça gelişmiş olduğu bilinen Antik Roma'nın aslında derinlerde tıp alanında hiç duyulmamış yöntemler kullandıklarını biliyor muydunuz? Bazı yöntemler fazlasıyla mantıklı gelse de bazıları kan donduran, ürperten türden. İşte Antik Roma'nın tıp alanında gerçekleştirdiği uygulamalar...

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  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    Aslında günümüzdeki tıp alanını aydınlatan, hekimlerimize ışık tutan Antik Roma'nın, bazı uygulamaları tüyleri ürperten türdenmiş. Birçok ilacın yapımında Antik Roma bilgileri kullanılmış olsa da, tıp alanında uygulanan bu yöntemleri hiç duymadınız!
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    GLADYATÖR KANI VE KARACİĞERİ!

    Antik Roma'da tıp bilgisi günümüze göre daha azdı. Aslında tıp alanına birçok katkısı bulunan Romalılar, mikroskobik canlıların neden olduğu hastalıklar ve nörolojik rahatsızlıklar konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Bundan dolayı bu hastalıklar onlara göre fazlasıyla gizemliydi. Eğer birinin epilepsisi var ise, ya da çözemedikleri bir rahatsızlığa sahipse, ölmüş gladyatör kanı içtirilirdi. Onun dışında bazı hekimler reçete olarak ölen gladyatörün karaciğerini verirdi. Bunun sebebi ise erkek gladyatörlerin güçlü ve sağlıklı olmasıydı. Bu sebeple Romalı hekimler, tedavi olarak ölmüş gladyatör kanı içilmesini ya da karaciğerin yenilmesini uygulardı.
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    ÖLÜMÜNDEN 1300 YIL SONRA BİLE...

    Yunanistan'da dünyaya gelen ve hayatının uzun bir bölümünü burada geçiren Bergamalı Galen, anatomi ve fizyolojik teori eğitimi almıştır. Roma'ya yerleşmeden önce tıbbi becerilerini geliştirmiş, katarakt, egzersiz, diyet, sağlıklı beslenme alanında kendini uzmanlaştırmıştı. Hatta bir süre sonra vücudu yönetenin kalp değil, aslında tüm kontrolü elinde tutanın beyin olduğunu teori haline getirmişti. Larinksin sesi ürettiğini gösteren ve venöz/arteriyel kan arasındaki farkı tanımlayan ilk doktor Galen'di. Galen, günümüz tıbbına ışık tutacak yüzlerce tıbbi inceleme kaleme almıştır.
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    DÖRT İÇ MADDE!

    Romalı hekimlere göre; bir kişinin sağlığı, safra, kan, balgam ve kara safra tarafından yönetiliyordu. Hatta duygular bile bu dört iç maddeye bağlıydı. Romalı doktorlara göre tüm hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar bu dört iç maddenin zarar görmesinden kaynaklanıyordu. Eğer iç denge sağlanırsa, kişinin sağlığı da yerine geliyordu.
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    İMKANLAR SINIRLIYDI!

    Günümüzde tıp alanında kadavra incelenerek, anatomi alanında üstün bilgilere sahip olmak mümkün fakat Antik Roma zamanında bu durum etik ve dini kurallar sebebiyle yasaktı. Galen gibi doktorlar bunun yerine hayvanların, özellikle de domuzların ve primatların anatomik yapılarını detaylı olarak incelediler. 
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    RÜYALAR DİKKATE ALINIRDI!

    Antik Romalı hekimler rüyalardan, hastalar hakkında doğrudan göremedikleri şeyleri saklayan içgörüler görebileceklerine inanıyorlardı. Hatta Galen bu konuyla ilgili, “Hastaların rüyalarında gördükleri ve yaptıkları her ne ise, iç madde eksikliğimizi, fazlalığımızı ve kalitemizi gösterecektir” ifadelerini kullanmıştır.
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    KADINLAR ÇALIŞTI

    Antik Roma'da çok yaygın olmasa da kadınlar, hekimlerin yanında ebelik yapıyor hatta doğurganlık ilaçlarını uyguluyorlardı. Çoğunlukta olmasa da kadın doktorlarda bulunuyordu ve aslında bu kadınlar Yunan kökenli, özgür olmak isteyen kölelerdi.
  • "Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!

    ŞİFA LAHANADA!

    Romalı tarihçi Yaşlı Cato, De Agricultura adlı eserinde lahananın sağlığa olan faydaları hakkında 2 bin kelimelik bir incelemede bulunmuştur. Cato'ya göre bu yapraklı sebzeler baş ağrılarını, görme bozukluğunu ve sindirim sorunlarını iyileştirirken, ezilmiş bir lahana ise çürüklere, yaralara ve çıkıklara oldukça etkilidir. Lahananın dumanını koklamakta söylentiye göre doğurganlığı artırıyordu. Hatta uçuk bir bilgi olarak lahana yiyenin idrarında banyo yapmakta, inanışa göre birçok hastalığı tedavi ediyordu.

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