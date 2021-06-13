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Yok olmaya yüz tutan 'cıngırdak' geleneğini canlandırdılar

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde 50 yıl önce yok olan gelenek tekrar canlandırıldı. Attuda Antik Kenti'ni de içerisinde barındıran yerleşim yerinde mahalle meydanına 'cıngırdak' adı verilen bir tür tahterevalli kuruldu. Mahalleli, cıngırdağa binerek keyifli zaman geçiriyor

Yok olmaya yüz tutan 'cıngırdak' geleneğini canlandırdılar
DHA

Geçmişi milattan önce 200´lü yıllara dayanan Attuda Antik Kenti'nin de bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde, halk arasında 'cıngırdak' olarak bilinen bir tür tahterevalli kuruldu.

DHA'nın haberine göre eğlence amacıyla vakit geçirilen cıngırdak, 50 yıl sonra mahalle meydanındaki yerini tekrar aldı. Mahalleli, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki direğin üzerine yerleştirilen, 6 metrelik sırığa tutunup, çevrelerinde dönerek eğlendi.

Hisar muhtarı Aşkın Şen, nostaljik bir hava katmak ve 50 yıllık özlemi dindirmek için cıngırdak kurduklarını söyledi. Eskiden eğlence amacıyla ilçedeki köylerin birçoğunda çıngırdak bulunduğunu belirten Şen, günümüzde bu geleneğin yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Cıngırdağın bölge sakinlerinin anılarında özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Şen, "Amacımız mahallemizde geçmişi canlandırmaktı. Dedelerimiz, ninelerimiz babalarımız ve annelerimizin hepsi zamanında cıngırdağa binmişler. Her mahallede bundan birer tane olurdu. Bu gelenek unutulmuştu. Biz bu geleneği yeniden canlandırmak istedik. Mahallemizin meydanına cıngırdak kurduk" dedi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Cıngırdağın vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Şen, "Buraya gelenler bilmediği için ne olduğunu soruyor. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Biniyorlar, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Cıngırdak mahallemizde eğlence oldu. Önceden bayramlarda insanlar toplanır ve cıngırdağa binermiş. Hep olumlu tepkiler aldık. Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki gurbetçiler sosyal medya aracılığıyla cırgırdağı görüp bizi arıyorlar. Gençken bindikleri cıngırdağı yeniden görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Mahallede oturan Mustafa Öztekin ise cıngırdak sayesinde çocukluk anılarının yeniden canlandığını kaydederek, "Mahallemize cıngırdağın yeniden kurulması çok iyi oldu. Bu ben çocukken vardı. O zamanlar binerdik. Anılarımızı tazeliyoruz. Köyümüze birçok kişi geliyor ve cıngırdağa biniyor. Mahallemize bir hareketlilik getirdi" ifadelerini kullandı.

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