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YÖK "Uluslararası Araştırmacı Projeleri"ni başlatıyor

Doktora öğrencileri ve araştırmacıları teşvik amaçlı projeler kapsamında 100 doktora öğrencisine yurt dışında araştırma yapmaları için destek verilecek

YÖK
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AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarına imkan sağlamak amacıyla yeni projeler başlatıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Araştırmacı Projeleri" ile dünya üniversite sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerde araştırmalar yapılması teşvik edilecek.

Bu kapsamda hayata geçirilecek Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile üniversitelerin araştırma görevlisi kadrosundaki 100 doktora öğrencisine tez konuları hakkında yurt dışında araştırma yapmaları için aylık 20 bin liraya kadar destek verilecek.

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencileri, tez konularına ilişkin fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında yurt dışında araştırma yapabilecek.

YÖK, bu doktora öğrencilerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında araştırma yapabilmeleri için 1 aydan 3 aya kadar görevlendirecek ve aylık 20 bin liraya kadar desteğin yanı sıra 10 bin lira ulaşım desteği sağlanacak.

ARANAN ŞARTLAR

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olması, fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında doktora eğitiminin tez aşamasına geçmesi, son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS'den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmesi gerekecek.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, başvuru tarihi itibarıyla doktora eğitimine son üç yılda başlanmış olunması, University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir ay için davet mektubu alınması şartları aranacak.

Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili detaylar daha sonra YÖK tarafından duyurulacak. Başvurular bağlı bulunulan fakülte veya enstitüye yapılacak.

"BENZER BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEME PROGRAMLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre Özvar, temel bilimlerde lisansüstü nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesinin, Türkiye'nin küresel bilim ve teknoloji yarışında varlık gösterebilmesinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti.

Özvar, "Öncelikli hedeflerimizden biri de dünya genelinde kaynak çekme cazibesinin yitirildiği temel bilim araştırmalarında üniversitelerimize kadro, kaynak ve altyapı ile yeni yetişen bilim insanı adaylarına güçlü üniversite programları ve araştırma bursları destekleri sağlamaktır" dedi.

YÖK'ün desteklerinden biri olan Genç Beyinler Projesi'nin bu yıl hayata geçeceğini bildiren Özvar, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak doktorasına temel bilimlerde devam eden genç bilim insanı adaylarının bu destekten yararlanacağını duyurdu.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki yıl diğer bilim alanlarında da benzer bilimsel araştırmaları destekleme programlarını yaygınlaştıracağımızı şimdiden bütün bilim camiamıza kıvançla duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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