Yokohama FM - Gamba Osaka maçı ne zaman?

Yokohama FM ve Gamba Osaka, 09 Eylül 2018 Pazar günü Japonya Lig Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Yokohama FM, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gamba Osaka, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Gamba Osaka sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Yokohama FM önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 3-1 kazandı.

Gamba Osaka ise Kawasaki maçında 2-0 kazandı.

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