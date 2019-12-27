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Yol yapılmayınca okula giden çocuklarını sırtlarında taşıyorlar

Adana'da adeta felakete neden olan sağanak yağışların ardından kentte yıllardır süren bir sorun tekrar günyüzüne çıktı. Sarıçam ilçesinde 10 yıldır yolları yapılmayan bir aile, yağmurlu günlerde okula giden çocuklarını sırtlarında ana yola kadar taşımak zorunda kalıyor.

Adana yol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde bir sokağa yıllarca asfalt dökülmeyince, Yılmaz ailesi okula giden çocuklarını yağmurlu günlerde sırtlarında taşımak zorunda kalıyor.

İHA'nın haberine göre, kentte aşırı yağmurun en çok vurduğu Sarıçam'ın Kürkçüler Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın ve Kezban Yılmaz çifti, 10 yıldır evlerinin önündeki sokağa yol yaptırmaya çalışıyor ancak bir türlü yol yapılıp asfalt dökülmeyince yağmurlu günler onlar için işkenceye dönüşüyor.

10 YILDIR ÇALMADIKLARI KAPI KALMADI

Yılmaz ailesi de okula giden çocuklarını sırtında taşıyarak ana yola kadar götürüyor. Ayakları çamur içinde kalan aile tek isteklerinin yolun yapılması olduğunu söyledi. Yalçın Yılmaz, 10 yıldır da bu yolu yaptıramadıklarını belirterek, yağışlı havalarda çok büyük çile çektiklerini anlattı.

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