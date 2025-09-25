Mersin'de yolcu minibüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Giriş: 25.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:13
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen yolcu minibüsünü, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durdurdu.
Drone destekli operasyonda araçtaki incelemede 35 kilogram skunk bulan ekipler, şüpheliler A.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
