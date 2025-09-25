Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu minibüsünde uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Mersin'de yolcu minibüsünde uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu minibüsünde uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen yolcu minibüsünü, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durdurdu.

        Drone destekli operasyonda araçtaki incelemede 35 kilogram skunk bulan ekipler, şüpheliler A.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mersin haberleri
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı