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        Haberler Gündem Yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı - Güncel haberler

        Yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 03:50 Güncelleme: 28.01.2024 - 03:50
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        Yolcu treni beton mikserine çarptı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi´nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

        İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki beton mikserine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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