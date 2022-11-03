BU SEZON ALTINCI GOLÜ

24 yaşındaki oyuncu bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Ligde İstanbulspor ağlarını 2, Giresunspor ağlarını ise 1 kez sarsan Ndayishimiye Avrupa'da da gollerine devam etti.