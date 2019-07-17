YouTube Premium Türkiye'de kullanıma açıldı, işte özellikleri ve fiyatı

YouTube’un ücretli versiyonu YouTube Premium Türkiye’de kullanıma açıldı. YouTube’taki videoları reklamsız olarak kullanıcılara sunan YouTube Premium’un Türkiye fiyatı aylık 16.99 TL olarak duyuruldu.

YouTube Premium’un 5 kişiye kadar kullanım imkanı sunulan Aile paketi üyeliği ise aylık 25.99 TL olarak belirlendi.

Google’ın Türkiye ile birlikte toplam 63 ülkede hizmet verdiği YouTube Premium servisinin normal abonelik paketinde 3 ay olan ücretsiz deneme süresi, aile paketinde ise 1 ay olarak uygulanıyor.

YouTube içeriklerine reklam gösterimi olmadan erişme imkanı veren YouTube Premium’a abone olanlar, YouTube’un orjinal içeriklerine (YouTube Originals) erişmenin yanısıra müzik servisi YouTube Music’i (YouTube Müzik) de kullanabiliyor.

YOUTUBE PREMIUM’DA NELER VAR?

YouTube’un Türkiye’de yeni açılan servisinin kullanıcılarına sunduğu özellikleri ise şunlar:

Reklamsız YouTube deneyimi,

YouTube Music uygulamasına erişim,

Arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve paylaşma,

YouTube Originals içeriklerine erişim,

YouTube videolarını “resim içinde resim” olarak, farklı uygulamalarda gezinirken kullanabilme,

İstenilen kanalın videolarını indirme, çevrimdışı (offline) izleme Abone olunan kanalların son videolarını otomatik olarak indirme

YOUTUBE PREMIUM'A NASIL ABONE OLUNUR?

Türkiye’de de kullanıma açılan YouTube Premium’a abone olmak için şu adımları izlemek yeterli oluyor:

Bilgisayar üzerinden abonelik için YouTube’un anasayfasında yer alan sol taraftaki menüyü açıp, "YouTube Premium" sekmesine tıklayın.

Akıllı telefonunuz üzerinden abone olacaksanız ise YouTube uygulamasının sağ sağ üstünde bulunan profil simgenize dokunarak, "YouTube Premium üyesi olun” seçeneğine tıklayın.

YOUTUBE MUSIC TÜRKİYE FİYATLARI DA AÇIKLANDI

YouTube Premium ile birlikte YouTube Music’in de Türkiye abonelik fiyatları belli oldu. Kullanıcıların YouTube Premium’dan bağımsız olarak da abone olabildiği YouTube Music’in Türkiye için sunulan abonelik seçenekleri şöyle:

YouTube Music aboneliği (Bireysel Paket): 13.99 TL (ilk 3 ay ücretsiz)

YouTube Music aboneliği (Aile Paketi): 20.99 TL (ilk 1 ay ücretsiz)

23 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA SAHNEYE ÇIKACAK

YouTube Premium servisinin geçmişi aslında 2014 yılına dayanıyor. 2014 yılında reklamsız içerik yayını için "Music Key" adını verilen hizmetini devreye alan YouTube, bu servisini 2015 yılında yenileyerek "YouTube Red" adıyla kullanıma sunmuştu.

2018 yılının mayıs ayında da tekrar marka segmentasyonu yapan internet devi, YouTube Premium ve YouTube Music adlarıyla yoluna devam etme kararı almıştı.

YouTube Premium ile Netflix ve benzer platformlara, YouTube Music ile ise Spotify ve Apple Music'e alternatif olmak isteyen YouTube’un bu yeni servisleri için Türkiye’de 23 Temmuz’da özel bir etkinlik de düzenleyeceğini hatırlatalım.