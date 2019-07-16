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HaberlerTeknolojiYouTube Music Türkiye'de kullanıma açılıyor!

YouTube Music uygulaması Türkiye'deki kullanıcılara da açılıyor

HABERTURK.COM

YouTube’un Spotify ve Apple Music’e alternatif olarak geliştirdiği müzik servisi YouTube Music’in Türkiye’de de kullanılabilmesi için geri sayım başladı. 23 Temmuz’da İstanbul’da özel bir etkinlik düzenleyecek olan YouTube, yeni uygulamasıyla ilgili detayları da paylaşacak. İşte YouTube Music uygulamasının özellikleri...

YouTube Music

YouTube’un müzik uygulaması YouTube Music Türkiye’de kullanıma açılıyor. Google’ın online video platformu YouTube, online müzik servisi YouTube Music’i, Spotify ve Apple Music’e alternatif olarak 2015 yılında piyasaya sunmuştu. 

50 ülkede kullanımda olan YouTube Music şimdi de Türkiye’deki kullanıcılara açılıyor. Google’ın Türkiye biriminden “YouTube'un yeni uygulaması başlıyor” başlığıyla gönderilen açıklamaya göre YouTube, 23 Temmuz Salı günü İstanbul’da özel bir etkinlik düzenleyecek.

“Müzik dünyasında yepyeni bir serüven başlıyor” denilen davet metninde yer alan bilgiye göre bu özel etkinlikte Doğuş Çabakçor, Zeynep Bastık ve Jabbar'ın canlı performansları eşliğinde YouTube'un yeni uygulaması tanıtılacak.

YouTube Direktörlerinden Waleed Diab’ın da katılacağı etkinlikte, YouTube Music ile ilgili detayların ve Türkiye çıkış tarihinin de paylaşılması bekleniyor.

YOUTUBE MUSIC’TE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

Kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturma imkanı sunan YouTube Music’in iki temel versiyonu bulunuyor. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda reklam gösterimi yapılırken, reklamsız olan YouTube Music Premium ise aylık 9.99 dolara sunuluyor.

Ücretli versiyonda ayrıca, çevrimdışı (offline) müzik dinleme, şarkı/albüm indirme ve ekran kilitliyken arka planda müzik dinleyebilme gibi ek özellikler de bulunuyor. Deneme süresi boyunca ‘premium’daki bu özellikler bir ay ücretsiz kullanılabiliyor.

YouTube Music’e web versiyonunun (music.youtube.com) yanısıra iOS ve Android’teki uygulamaları üzerinden de erişilebiliyor. YouTube Music’in mobil uygulaması için iPhone ve iPad’lerde iOS 7 ve üstü, Android telefon ve tabletlerde ise Android 4.4 ve üstü bir işletim sisteminin olması gerekiyor.

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