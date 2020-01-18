12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı ele geçirildi. ABD'li YouTuber'ın hack'lendiği Twitter hesabından yaşadığı sorun ve karşılaştığı yeni şarkı listesini duyurmasıyla ortaya çıktı.

38 yaşındaki Casey Neistat attığı twette “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil” diye yazdı.

— Casey Neistat (@Casey) January 17, 2020

Amerikalı Youtuber'ın yeni müzik listesinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi Türkiye'den pek çok şarkıcının bulunması dikkat çekti.

Neistat'ın durumu paylaşmasının ardından Türkiye'den çok sayıda Twitter kullanıcısı, ünlü Youtuber'a, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu şarkıları önerdi. Öyle ki Ferdi Tayfur bir ara en çok konuşulan isimler arasına girdi. Kullanıcıların bazıları Ferdi Tayfur'u Türkiye'nin Nick Cave ve Leonard Cohen'i olarak niteledi.