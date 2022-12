Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor (2)

'BU TEKLİFİ BİRLİKTE YASALAŞTIRALIM'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ile ilgili kanun teklifine ilişkin, "Meclis'te grubu bulunan her bir siyasi partiye, milletvekillerimize ben de çağrıda bulunuyorum. Gelin bu teklifi birlikte yasalaştıralım. Gelin temel hak ve hürriyetler, din ve vicdan, insan hakları hukuk devleti konusunda ülkemizin çıtasını bir üst noktaya taşıyan bu teklifi Anayasa hükmü haline dönüştürmenin onurunu da gururunu da şerefini de birlikte paylaşalım. Çünkü bu son derece önemli bir konu siyasetin üstünde halkın tabanda ittifak ettiği temel bir konudur. Buradan ayrışma çıkarmak veyahut da 'hayır' demek için bahane üretmek kimseye fayda vermez. Teklif 400'ün üzerinde bir oyla kabul edildiği takdirde referanduma götürülmeyeceği dün de açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız daha da önce açıkladı. Bugün bir kez de ben söylüyorum. Eğer bu teklif yasalaşma sınırı olan 400 ve üzeri oyla TBMM'de kabul Edilirse, Sayın Cumhurbaşkanımız referanduma götürmeyecektir. Yetkisi var; ama takdire bağlı değil. Çünkü bizim amacımız buradan herhangi bir siyasi beklenti değil. Bu sorunun Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasıdır" dedi.

'HAK YERİNİ BULSUN DİYE BEN KONUŞMUYORUM'

Görülen davalar hakkında konuşulmasının Anayasa'nın 138'inci maddesi ile yasak olduğunu söyleyen Bozdağ, "Zaman zaman eleştirilere muhatap oluyoruz. Bir dava oluyor, 'Adalet Bakanı nerede' Adalet Bakanı olarak ben her davada bir açıklama yaparsam o zaman adaletin terazisi nasıl dosdoğru tartacak? 'Yargı bağımsız ve tarafsız karar versin' diye konuşmuyorum. Yoksa benim de her konuda söyleyecek bir sürü sözüm var; ama bulunduğum konum itibariyle, 'adalet terazisinin ayarı bozulmasın, yargının bağımsız ve tarafsız işleyişi halel görmesin, adalet yerini bulsun, hak yerini bulsun' diye ben konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.

'KARARI VERECEK YARGIDIR'

Herhangi bir davayla irtibat kurmaksızın genel çerçevede bir ifadede bulunmak istediğini ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocukların cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk, kültür dahil bizim mukaddes saydığımız her değeri ayaklar altına almak, çiğnemektir. Çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçudur. Bunun karşılığı da elbette bizim hukukumuzda vardır. Hukuk böyle bir iddia gündeme geldiği zaman dosya, delil, taraflar, iddia, savunma, her şeyi değerlendirir. Kararını ona göre verir. Ben hakim değilim. Ben savcı değilim. Kararı verecek yargıdır, mağdur şikayette bulunmuş. Cumhuriyet savcılığı soruşturma yapmış iddianamesini düzenlemiş, davasını açmış. Mahkeme, iddianameyi kabul etmiş, duruşma gününü vermiş, hukuk işliyor. Yargılama sonunda da maddi hakikat bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Hukuka, güvenmek, hukukun sağlıklı işleyişine güvenmek bizim için önemlidir. Önemli olan hukukun işlenmesidir. Üzeri örtülen kapatılan bir şey yok, bu işi ortaya çıkaran zaten yargıdır. Yargı bu konuda gereğini takdir edip değerlendiriyor. Onu yargının yerine geçerek yargıya emir ve talimat verecek bir pozisyon bende yok. Hiç kimsede de olmaması lazım. Önemli olan hukukun sağlıklı ve usule, yasaya uygun işlemesidir." (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/ ÇANDIR (Yozgat), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat / Çandır Harun GÖKÇEOĞLU

2022-12-10 19:01:46



