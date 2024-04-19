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        Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde ev ve cami minareleri yıkıldı (9)

        YOZGAT'TA200'DEN FAZLA YAPIDA HASAR TESPİT EDİLDİTokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 03:56 Güncelleme: 19.04.2024 - 04:00
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        Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde ev ve cami minareleri yıkıldı (9)
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        YOZGAT’TA200’DEN FAZLA YAPIDA HASAR TESPİT EDİLDİ

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı şokların yıkıma yol açtığı illerden biri de Yozgat oldu. Depremin merkez üssüne yakın olan köylerde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Özellikle Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşsu, Elmalı Çiftliği, Halıköy ve Yelten köylerinde deprem nedeniyle 200’den fazla ev ve ahırlarda hasar oluştu. Evleri zarar gören vatandaşlar geceyi evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin çevresinde toplanarak geçirirken, jandarma ekipleri de artçı sarsıntıların devam ettiğini ve vatandaşların evlerine girmemeleri konusunda uyarı yaptı.

        ‘ÖNCE GÜRÜLTÜ DUYDUK, ARDINDAN SALLANDIK’

        Geceyi sokakta geçiren vatandaşlardan Nazlı Doğan, "Önce bir gürültü geldi. Daha sonra sallanmaya başladık. Çocuklarımı yanıma aldım ama dışarı çıkamadım. Ayaklarımın bağı çözüldü. Sonra küçük oğlumu alıp dışarı çıkabildim. Şok oldum, çok şiddetliydi. Evimiz küçük bir hasar aldı, ahırımızda hasar var, hayvanlarımız dışarıda." dedi.

        ‘TAVANLAR KIRILDI’

        Hacı Ahmet Gün de deprem dolayısıyla evlerinde hasar olduğunu söyleyerek, “Deprem olduğunda ben balkondaydım. Sallantı başladı, çok şiddetliydi. Tavanlar kırıldı, sonra düşmeye başladı." Diyerek deprem anında yaşadığı endişeyi dile getirdi.

        YOZGAT’IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Sarsıntının şiddetini en çok hisseden Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde, valilik kararıyla eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

        VALİ ÖZKAN: ÇOK ŞÜKÜR YARALI VE VEFAT EDEN YOK

        Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, depremin hasara neden olduğunu belirterek, “Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun. Devletin tüm imkanlarıyla sahadayız ve depremin etkileri tespit ediliyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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