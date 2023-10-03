Yozgat'ta UMKE aracı okulun bahçesine devrildi
Yozgat'ta kontrolden çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, bir okulun bahçesine devrildi.
Giriş: 03.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:19
Yozgat'ta kontrolden çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, bir okulun bahçesine devrildi.
Yozgat Şehir Hastanesi'ne giden B.Ü. yönetimindeki 66 AZ 113 plakalı UMKE aracı, Kazım Aslan Bulvarı'nda kontrolden çıktı.
Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulunun bahçesine devrilen araçta bulunan 3 personel, kazadan yara almadan kurtuldu.