Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da Delibaş Deresi ıslah ediliyor

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin iki büyük deresinden biri olan Delibaş Deresi'nin, DSİ tarafından ıslah edileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da Delibaş Deresi ıslah ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin iki büyük deresinden biri olan Delibaş Deresi’nin, DSİ tarafından ıslah edileceğini belirtti.

        DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki heyetin Sorgun’u ziyareti sırasında konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ekinci, "Bu derenin bazı bölümlerinde belediyemizce ıslah çalışması ile kenarlarına park ve yürüyüş yolları yapılmıştı. Derenin Aydınlıkevler Mahallesi kısmının DSİ tarafından ıslah edilmesi konusunda anlaşma sağladık." dedi.

        Ekinci, Delibaş Deresi'nin şiddetli yağışlarda büyük tehlike arz ettiğini, ıslah çalışmasıyla ilçenin taşkınlardan korunacağını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta engellilerin el işi çalışmaları sergilendi
        Yozgat'ta engellilerin el işi çalışmaları sergilendi
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi
        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
        Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi