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        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi

        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kentin sanayisine destek veren üniversite olmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:51
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        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kentin sanayisine destek veren üniversite olmak istediklerini söyledi.

        Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Yaşar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Yaşar, kenevir üzerine ihtisas üniversitesi olduklarını belirterek, "Üniversitemizin artık sanayiye destek veren bir araştırma modeline dönüşmesini istiyorum. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası düzeyde daha fazla araştırma yapmasını istiyoruz." dedi.

        Araştırma ve uygulama hastanesinde doktor kadrosunu artırmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Yaşar, "Geldiğimizden beri özellikle tıp fakültesi kadrolarını ayrıcalık tanıdık. Beyin cerrahisi, göğüs hastalıkları ve çocuk hastalıkları kadrosunu tamamladık. KBB hastalıklarına bir profesör gelecek. Yeni kadrolar açmaya devam ediyoruz. Hastanemizin acil ve radyoloji serisinde bakım onarım çalışmalarımız sürüyor ve yakın zamanda hizmete tekrar açılacak." diye konuştu.

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